لم تعد إشاعات .. وكيل فيدال يؤكد العرض السعودي لموكله

النصر مازال يستهدف الأهداف الكبيرة في ميركاتو الصيف

يبدو أن ارتباط النصر بنجم وسط إنتر "أرتورو فيدال" لم يعد ضمن إشاعات سوق الانتقالات الصيفي، إذ أكد وكيل اللاعب التشيلي وصول عرض من الشرط الأوسط لموكله.

العالمي يعيش موسم انتقالات مثير للغاية، إذ تعاقد مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر لدعم هجومه، بجانب استعادة جلال الدين ماشاريبوف بعد انتهاء إعارته لشباب الأهلي الإماراتي.

كانت مصادر إيطالية قد كشفت عن اهتمام النصر بفيدال، موضحة أنه ليس وحيدًا في السباق للفوز بتوقيعه بل هناك أندية أخرى من أمريكا الجنوبية وأوروبا، وأشارت إلى أن رغبة اللاعب في مواصلة اللعب في القارة العجوز.

ماذا قال وكيل فيدال حول عرض النصر لموكله؟

وكيل فيدال لم يتحدث صراحة عن عرض قادم من النصر السعودي، بل أوضح أن موكله تلقى عدة عروض من مناطق مختلفة في العالم بينها الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن حسم وجهته القادمة سيكون بعد انتهاء كوبا أمريكا.

إذ قال كما نقل موقع أف سي إنتر نيوز الإيطالي "رغبة فيدال هي البقاء في إنتر، ولا شك في هذا. مع ذلك، لقد وصلته عروضًا مهمة من الشرق الأوسط، وتلقى كذلك عرضًا مهمًا من نادٍ صيني".

صاحب الـ34 عامًا ارتبط كذلك بأندية مارسيليا وكلوب أمريكا وفلامنجو، لكن الجوانب المالية قد تمنح التوفق للعروض العربية والصينية.

فيدال .. هل يخلف بيتروس في النصر؟

أكدت مصادر صحفية أن إدارة النصر وافقت على عرض اتحاد كلباء للتعاقد مع لاعب الوسط "بيتروس" خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

جماهير العالمي تُعارض بقوة التخلي عن اللاعب البرازيلي وقد دشنت هاشتاج باسمه في تويتر حمل تغريدات عديدة حذرت الإدارة بقيادة مسلي آل معمر من التفريط به.

تلك الجماهير بالتأكيد سيكون رأيها مختلفًا إن كانت الإدارة النصراوية تُخطط لاستبدال بيتروس بالنجم فيدال صاحب الجودة الفنية والبدنية الكبيرة والجرينتا والشخصية والخبرة الهائلة على مستوى الأندية والمنتخب.

كيف كانت مسيرة فيدال في أوروبا

لعب فيدال لعدد من الأندية العملاقة في القارة العجوز، بدايته كانت في الدوري الألماني بانضمامه إلى بايرليفركوزن قادمًا من كولو كولو التشيلي صيف 2007، وقد قاده تألقه مع الفريق إلى الانتقال ليوفنتوس صيف 2011، قبل أن يعود للبوندسليجا مجددًا عبر بوابة بايرن ميونيخ عام 2015.

عام 2018 شهد انضمام فيدال إلى برشلونة، قبل أن يحط الرحال في مدينة ميلانو للعب مع إنتر الصيف الماضي.

وقد تُوج اللاعب بعدد من الألقاب المهمة أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات والدوري الألماني 3 والدوري الإسباني مرة واحدة، لكنه لم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أي من الأندية التي لعب لها.

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