خوفاً من القضاء - إنتر يشرك إيكاردي في التدريبات

الوضع معقد بين النيراتزوري وقائده السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ماورو إيكاردي، المهاجم الأرجنتيني، للمشاركة في التدريبات الجماعية لإنتر وسط حديث عن توجه لمقاضاة النادي.

وغاب إيكاردي عن مشاركة زملائه التدريبات في الفترة الإعدادية، وكان يخوض تحضيرات فردية منفصلة عن باقي المجموعة على إثر استبعاده من الفريق.

وشوهد إيكاردي مساء الأربعاء ضمن المجموعة، كما نشر صوراً له عبر حسابه على "إنستجرام" رفقة عدد من زملائه أثناء الحصة التدريبية.

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وقالت "كوريري ديلا سيرا" إن إيكاردي قد يتجه للقضاء والمطالبة بتعويضات أو فسخ العقد مع إنتر بسبب إبعاده عن التدريبات مع بقية المجموعة.

وتحدث التقرير أن إنتر قد يشرك إيكاردي في 10 بالمائة من مباريات الموسم حال بقائه لتجنب تعرضه للعقوبة من قبل الاتحاد الدولي.

وخرج إيكاردي من الحسابات بعد أزمته مع الإدارة في أعقاب سحب شارة القيادة منه منتصف الموسم الماضي.