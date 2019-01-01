وكيله: توماس أفضل من بوجبا، والإنتر أحد أندية القمة

وكيل لاعب وسط أتلتيكو مدريد يُغازل الإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال خوسيه بوزانكو أن موكله "توماس بارتي" لاعب وسط أتلتيكو مدريد أفضل من بول بوجبا، وقد غازل الإنتر بوصفه أحد أندية القمة في أوروبا.

وارتبط لاعب الوسط الغاني مؤخرًا بالانتقال للإنتر في إيطاليا، وقد رحب موكله بهذا الخيار مؤكدًا وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يُقدر بـ50 مليون يورو.

مضيفًا خلال تصريحات نقلها موقع أف سي إنتر نيوز "لا أرى سببًا يمنع توماس من الانتقال إلى إيطاليا، الإنتر أحد أندية القمة، مثله مثل أتلتيكو مدريد".

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أضاف "لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، وكل شيء وارد في كرة القدم، تمامًا مثل رحيل دييجو جودين إلى الإنتر واقتراب أنتوني جريزمان من برشلونة".

"هو مثل بوجبا، يلعب من الصندوق للصندوق، لكنه أفضل من الفرنسي، لأنه أفضل دفاعيًا. وأظن لكونه أفريقي، ينال تغطية إعلامية أقل من لاعب مانشستر يونايتد".

وأتم الوكيل مؤكدًا أنه اكتشف قدرات توماس منذ رآه للمرة الأولى في غانا، وتوقع أن يُصبح أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.