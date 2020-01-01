صورة | هل حددت واندا مستقبل أوباميانج؟

وكيلة ماورو إيكاردي تشعل الجدل من جديد

أثارت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر المعار لباريس سان جيرمان، المزيد من الجدل حول مستقبله وفريقه القادم.

إيكاردي انضم لباريس الصيف الماضي، بعد سلسلة من الخلافات مع إنتر ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي، بوجود شرط يتيح للنادي الفرنسي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 60 مليون يورو.

الأمور تسير نحو عدم تفعيل باريس لهذا الشرط، بل ظهرت بعض التقارير الصحفية، تؤكد رغبة إنتر في ضم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وبيع إيكاردي للنادي الإنجليزي في صفقة تبادلية.

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واندا أشعلت هذه التكهنات، بصورة لنجلها فالينتينو جاستون لوبيز، وهو يرتدي قميص آرسنال، حيث نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

الصورة تسببت في حالة من الجدل لدى جماهير المدفعجية، بين مؤيد للصفقة المحتملة، ومعارض للتخلي عن أوباميانج وعدم التجديد له قبل عام على نهاية عقده.

وشكك البعض الآخر في اعتبار هذه الخطوة كأي إشارة عن انتقال إيكاردي لآرسنال، حيث سبق وأن قامت واندا بنشر صورة لطفلها بقميص نادي بوروسيا دورتموند الألماني وجلطة سراي التركي.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ27 سنة نجح في هز الشباك 20 مرة خلال فترة إعارته مع باريس، وصنع 4 أهداف أخرى في 40 مباراة مع النادي الفرنسي.