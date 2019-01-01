إمبولي يهنيء بن ناصر على حصده جائزة الأفضل في أمم إفريقيا

أداء مميز واستثنائي للنجم الجزائري في كأس إفريقيا

وجه نادي إمبولي الإيطالي، التهنئة للنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، عقب فوزه بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.

الجزائر نجحت في التغلب على السنغال بهدف دون رد، لتنتزع لقب الكان للمرة الثانية في تاريخها.

بن ناصر شارك مع محاربو الصحراء على مدار البطولة، وتألق بشكل كبير أمام أسود التيرانجا في النهائي.

وتوج اللاعب مجهوداته في النهاية، بحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد سلسلة من المستويات المميزة..

وهو ما دفع إمبولي لتحية نجمه الجزائري على الأداء المميز واللقب الإفريقي.

ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار

ويأتي ذلك وسط شائعات اقتراب بن ناصر من الرحيل عن الفريق هذا الصيف، والانتقال إلى نظيره ميلان بحوالي 15 مليون يورو.