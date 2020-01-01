إمام عاشور: شيكابالا يساندني دائمًا وهذا عهدي لجماهير الزمالك

إمام عاشور يعد جماهير الزمالك بالأفضل

تحدث إمام عاشور لاعب نادي الزمالك عن دور محمود عبدالرازق شيكابالا معه داخل جدران القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة منذ انضمامه له.

إمام عاشور انضم للزمالك بداية الموسم الحالي، قادمًا من غزل المحلة، بعد تقديم أداء أكثر من رائع رفقة حرس الحدود أثناء فترة الإعارة.

وأكد عاشور أن شيكابالا دائمًا يوجه له الكثير من المساندة خلال التدريبات من أجل الظهور بشكل أفضل وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة.

وقال لاعب الزمالك في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "بدأت مع الزمالك بشكل جيد، ولكن تعثرت بعض الشيء وأعد الجماهير أن أعود لمستواي مرة أخرى، وهو ما يحدث للاعبين".

وتابع عاشور: "شيكابالا دائمًا يعطي لي النصائح، في البداية لم استعب أنني أتدرب وألعب بجوار شيكابالا قائد الزمالك كان حلمًا بالنسبة لي".

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واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا: "لا يوجد شيء صعب ونستطيع العودة للمنافسة على الدوري في الموسم الحالي والتتويج باللقب".

إمام عاشور من الشباب الواعد في الدوري المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة، قد تكون نواة للاعب كبير خلال السنوات المقبلة في الزمالك.