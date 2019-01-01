إلغاء مؤتمر مدرب منتخب إسبانيا بسبب وفاة ابنة إنريكي

الاتحاد الإسباني يقرر إلغاء مؤتمر روبيرتو مورينو والمقرر له اليوم بسبب وفاة ابنة لويس إنريكي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب روبيرتو مورينو بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي.

وكان إنريكي قد استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع قليلة من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب.

وأعلن بالأمس لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط بعد معاناه مع سرطان العظام استمرت لـ 5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الحالي روبيرتو مورينو.

وكان من المفترض أن يخرج المدير الفني لمنتخب إسبانيا ظهر اليوم الجمعة من أجل الحديث عن فترة التوقف الدولي القبلة والمباريات التي سيخوضها منتخب لاروخا خلال هذه الفترة واختياراته بالنسبة للقائمة.

وفاة ابنة إنريكي في سن 9 سنوات

يذكر أن لويس إنريكي قد تولى قيادة منتخب إسبانيا خلفًا لفيرناندو هييرو بعد انتهاء كأس العالم 2018، حيث تولى هييرو القيادة بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد دون علم الاتحاد الإسباني.