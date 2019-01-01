الاتحاد الإماراتي يوافق على إلغاء طرد حارس اتحاد كلباء

حارس اتحاد كلباء سيشارك أمام بني ياس

أعلنت هيئة الاعتراض على القرارات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موافقتها على إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها جمال عبد الله حارس مرمى اتحاد كلباء، بعد اعتراض ناديه.

وكان نادي اتحاد كلباء تقدم باعتراض لاتحاد الكرة الإماراتي، على طرد الحار جمال عبد الله، خلال مباراة الفريق الماضية بدوري الخليج العربي الإماراتي.

هيئة الاعتراض على القرارات، وافقت على إلغاء البطاقة الحمراء لحارس اتحاد كلباء، بعد التأكد من عدم صحة قرار الحكم.

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جمال عبد الله كان قد تعرض للطرد المباشر في مباراة فريقه اتحاد كلباء أمام الجزيرة، بالدقيقة 62 من زمن المباراة، التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري.

وانتهت المباراة بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

ويستعد اتحاد كلباء لمواجهة نظيره بني ياس مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.