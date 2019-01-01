إلغاء سقف الرواتب وزيادة الأجانب يتصدران أجندة عمومية اتحاد الكرة الإماراتي

اجتماع مهم يوم الخميس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الإماراتي اجتماعًا مهمًا غدًا الخميس لبحث عدة قضايا، أبرزها زيادة عدد الأجانب وإلغاء سقف الرواتب في دوري الخليج العربي.

وتُطالب الأندية الكبيرة في البطولة بإلغاء سقف الرواتب ليتسنى لها الحفاظ على نجومها وزيادتهم، لكن هذا الطلب يجد معارضة من الأندية الصغيرة صاحبة الميزانيات الضعيفة.

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وإذا رُفض هذا الطلب سيكون التوجه الآخر بطلب زيادة عدد الأجانب من 4 إلى 6 لاعبين، وهو الطلب الذي من المتوقع أيضًا أن يجد معارضة الأندية الصغيرة التي لا تمتلك المال اللازم لزيادة عدد الأجانب لديها.

إلى جانب هذا، ستُناقش الجمعية العمومية زياة مشاركة لاعبي الفئات المستثناة وأسباب وجود عجز مالي في الموازنة العامة للاتحاد بقيمة 14 مليون درهم تقريبًا، وأخيرًا أسباب زيادة مخصصات الأجور لتُصبح 19 مليون درهم بدلًا من 14، وفك الودائع المالية للاتحاد لأول مرة منذ 12 عامًا، وكذلك سبب إلغاء اللجنة القانونية بالاتحاد.