إكيرسلي.. بائع الحليب الذي تدرب يومًا مع رونالدو وحقق دوري الأبطال

أن تبدأ مسيرتك ضمن أحد أندية الصفوة في كرة القدم أمر ليس سهلًا، لكن الأصعب هو البقاء هناك، وهناك قصص للمئات من اللاعبين الذين وصلوا إلى أحد الأندية الكبرى، ولم يتمكنوا من الاستمرار في أعلى مستوى، أحدهم هو ريتشارد إكيرسلي.

إكيرسلي كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد عام 2009، والآن وهو بعمر 32 عامًا، اعتزل كرة القدم ويعمل في بيع الحليب، لكن حليب الشوفان.

ريتشارد إكيرسلي أخبر قصته وحياته التي يعيشها الآن إلى صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، مستعيدًا ذكريات التدريب واللعب إلى جوار كريستيانو رونالدو يومًا ما في مانشستر يونايتد.

وقال إكيرسلي: "لقد كنت أفكر في الأمر طوال الوقت، لقد عاد كريستيانو رونالدو إلى يونايتد، وآخر مرة كان فيها هناك، كنت هناك أتدرب معه، والآن أنا صانع ألبان وتاجر، أبيع حليب الشوفان".

وأضاف: "لا يزال يلعب والشوفان، كرة القدم، الأمر جنوني، عالمان مختلفان تمامًا".

إكيرسلي الذي ظهر لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد في 2009 كظهير أيمن ولعب آخر مباراة احترافية مع أولدهام في في عام 2015، أضاف: "لن أتغير من أجله، أنا سعيد جدًا وأتحكم في مصيري".

الإصابة أنهت مسيرته

إكيرسلي تعرض لإصابة خلال مباراة أولدهام ضد دونكاستر روفرز في عام 2015، ولم يلعب مرة أخرى بعدها.

ويقول اللاعب الإنجليزي السابق: "لم يمتلك أولدهام مالًا أو تطلعات، كنت عائدًا من حفل زفافي، ورزقت بطفل، أخبرت زوجتي برغبتي في ترك كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان ذلك مريحًا، كان لدي ما يكفي من المال لمدة ستة أشهر أو سنة".

أربع مباريات فقط مع يونايتد!

إكيرسلي لعب أربع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد في عام 2009، ثم رحل إلى بيرنلي، ثم بلايموث، وبرادفورد، وانتقل إلى الولايات المتحدة ولعب مع تورنتو ونيويورك ريد بولز، قبل أن ينهي مسيرته مع أولدهام.

حلم العودة إلى يونايتد

ورغم انتهاء مسيرته مع كرة القدم، إلا أن ريتشارد إكيرسلي يحلم أن يتسبب عمله الحالي في أن يتقاطع طريقه مرة أخرى مع مانشستر يونايتد.

ويقول إكيرسلي: "لدينا منزل خاص بنا، وحديقتنا، ونزرع طعامنا، أولدهام مثل مدينة بلا طرق، إنها مجتمع يضم حوالي 40 شخصًا، كل شيء نباتي وعضوي 100%".

وأكمل: "ننتج 25 ألف لتر من الحليب شهريًا في قوارير زجاجية، وكل شيء قابل لإعادة الاستخدام، إنه نموذج عمل مستدام يضم 22 موظفًا".

واختتم ريتشارد إكيرسلي حديثه قائلًا: "نريد أن نكون أكبر موزع للحليب في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، من يدري؟ ربما يخزنها مانشستر يونايتد في ثلاجات النادي يومًا ما".

دوري الأبطال.. لقبه الأهم

المثير، أن إكيرسلي، ورغم أن مسيرته في مانشستر يونايتد لم تدم طويلًا، إلا أنه يمتلك رصيدًا جيدًا من الألقاب.

اللاعب الإنجليزي السابق في رصيده لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2008-2009، ولقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين عن نفس الموسم.

كما حقق لقب كأس كندا مرتين مع تورنتو إف سي، في موسمي 2010-2011 و11-12.

اللقب الأكثر أهمية في مسيرة ريتشارد إكيرسلي هو لقب دوري أبطال أوروبا، الذي حصده مع "الشياطين الحمر" في موسم 2007–2008، صحيح أنه لم يشارك في أي مباراة بطبيعة الحال، لكنه كان متواجدًا في قائمة مانشستر يونايتد.

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