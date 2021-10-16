إكرم كونور يوضح لجول: ريال يريد صلاح في يناير ويعرض هازارد بالمقابل!

النجم المصري مرتبط بعقد ينتهي صيف 2023 مع ناديه الإنجليزي

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مُصر على القيام بثورة جديدة في الفريق تتضمن تغييرًا في الكثير من اللاعبين، إذ بجانب سعيه لضم كيليان مبابي، أحيا اهتمامه مجددًا بالمصري محمد صلاح.

صلاح يُواجه صعوبات حاليًا في تجديد عقده مع ليفربول، والذي سينتهي صيف 2023، وقد أوضح جاري نيفيل مؤخرًا أنه لا يتوقع بقاء اللاعب في إنجلترا خاصة مع الحديث عن تعثر مفاوضات تجديد العقد ورغبته في خوض تحدٍ جديد في الدوري الإسباني.

الصحفي التركي إكرم كونور أشار عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أن ريال مدريد يُجهز عرضًا لضم صلاح، وقد تحدثنا معه وأوضح لنا بعض التفاصيل.

ماذا قال إكرم كونور حول عرض ريال مدريد لضم صلاح؟

الصحفي التركي البارز أوضح أن ريال مدريد مهتم منذ فترة طويلة بالحصول على توقيع الدولي المصري، مشيرًا إلى أنه لن يصبر حتى الصيف القادم، بل سيُحاول التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وأوضح كونور أن ريال مدريد يُريد تقليل المبلغ المالي الذي سيدفعه للحصول على صلاح، ويرغب كذلك في تقليل فاتورة رواتبه لمنح هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين الراتب الذي يستطيع إقناعه بارتداء القميص الأبيض.

وأضاف كونور أن ريال مدريد سيفعل ذلك باستخدام لاعبه إيدين هازارد، حيث سيعرضه بجانب مبلغ مالي لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه صاحب الـ29 عامًا.

ولم يُحدد كونور المبلغ الذي سيُقدمه الفريق الملكي بجانب بطاقة لاعبه البلجيكي، لكنه أشار إلى وجود بعض الأقاويل حول اقترابه من 70 مليون يورو.

هل يتخلى ليفربول عن نجمه الأهم في وسط الموسم !؟

رغبة ريال مدريد في الحصول على صلاح تبدو طبيعة ومنطقية جدًا، خاصة مع وجود بيريز على قمة إدارته، والمعروف تاريخيًا بحبه لجمع أفضل نجوم العالم في سانتياجو بيرنابيو.

ما هو غير منطقي أن يكون تحرك الريال في يناير القادم، إذ يبدو مستحيلًا أن يُوافق ليفربول على رحيل أهم وأبرز نجومه وعناصره المؤثرة في وسط الموسم، حتى لو كان المبلغ المعروض كبيرًا جدًا.

الريال قد يقوم بالمحاولة ويُقدم عرضًا لجس النبض، لكن المؤكد أنه سيجد أبواب الريدز مغلقة تمامًا، خاصة أن صلاح مرتبط معهم بعقد ينتهي بعد عامين تقريبًا ويُمكنهم بيعه الصيف القادم دون أي ضغوطات.

وما يُعزز تلك الفرضية العلاقة الممتازة بين اللاعب والنادي، مما يُبعد تمامًا أي أفكار حول ضغوطات قد يُمارسها صلاح للرحيل عن ليفربول .. المصري إن رحل سيختار الرحيل من الباب الكبير للحفاظ على تاريخه وصورته لدى الجماهير الإنجليزية.

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