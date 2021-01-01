إكتئاب ومشاكل بالنوم.. الكشف عن معاناة نافاس خلال فترته مع ريال مدريد

مداخلة لزوجة اللاعب تكشف معاناة نافاس جرّاء اتهامه بتعمّد الخسارة مع منتخب كوستاريكا

ضمن إحدى جلسات الاستماع لإفادة الدفاع في قضية التلاعب في مباريات المنتخب الكوستاريكي كشفت زوجة حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس أن زوجها عانى من تداعيات هذا الاتهام كثيراً على المستوى النفسي.

وأشارت أندريا سالاس، عقيلة اللاعب، إلى أن نافاس عانى من إضطرابات بالنوم ولجأ للأقراص المنومة.

وقالت سالاس: "لم يُشخّص باكتئاب مرضي، لكنه دخل في حالة حزن كبير، كان كلامه قليل جداً، ولم يستطع النوم بسهولة، شعر أنه تعرّض للخيانة وأنه تم التشكيك في نزاهته".

فينيسيوس: رونالدو أسطورة في ريال مدريد، وأرحب بعودته!

وكان بعض أعضاء الاتحاد الكوستاريكي اتهموا كيلور نافاس رفقة زميليه برايان رويز وسيلسو بورخيز بتعمد خسارة المباريات بهدف إقالة المدرب خورخي لويس بينتو.

وفي معرض المحاكمة تم عرض فيديو لنافاس حيث أشار إلى أنه سُئل في ريال مدريد من قبل زملائه عما يجري لكنهم "يعلمون جيداً نزاهته وكانوا واثقين من براءته".