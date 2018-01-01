تقارير - اتحاد الكرة ينوي إقامة مباريات منتخب مصر على "برج العرب" في بطولة إفريقيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة المصري، بإسناد مباريات منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019 في حال تنظيمها، إلى ملعب "برج العرب".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا، بالحصول على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم استكمال تطوير الملاعب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اتحاد الكرة المصري يفكر في إسناد مباريات منتخب مصر حال الحصول على التنظيم لملعب برج العرب بسبب سعته الجماهيرية. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وقدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة وهم استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والسويس الجديد.

وستقام البطولة في 4 مدن وهم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام تدريبات المنتخبات على ملاعب بتروسبورت وجهاز الرياضة والمقاولون العرب.

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ومن المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، الإعلان بشكل رسمي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتحديد البلد المنظمة للبطولة.