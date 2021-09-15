إقالة كومان؟ قمة عاجلة لإدارة برشلونة بعد ثلاثية بايرن ميونخ !

هزيمة ثقيلة للفريق الكتالوني

قمة عاجلة قرر عقدها جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعد الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة افتتح مشاركاته في دور المجموعات من دوري الأبطال، بالسقوط بثلاثية أحرزها توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي على ملعب كامب نو.

وهو الأمر الذي تسبب في انعقاد اجتماع عاجل بين لابورتا ونائبه رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني.

ماذا حدث في الاجتماع؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن القمة بين الثلاثي استمرت حتى الفجر، ولم يغادر أي منهم مرافق ملعب كامب نو قبل الساعة الثانية صباحًا.

وأوضحت أنه باستثناء حدوث مفاجأة كبيرة، لم يتم اتخاذ قرارات فورية خلال هذا الاجتماع تتعلق بمستقبل المدرب رونالد كومان.

وأشارت إلى أن الموضوع الرئيسي كان يتعلق بأسباب هذه الخسارة، وكيفية التعافي منها في أسرع صورة ممكنة.

ماذا عن جيرارد بيكيه؟

الصحيفة الإسبانية أكدت أن مدافع برشلونة هو الآخر غادر ملعب كامب نو بعد الموعد المعتاد له بعد كل مباراة.

وأكدت أن بيكيه غادر بسيارته بعد منتصف الليل، أي بعد ساعتين من نهاية اللقاء والخسارة الفادحة لفريقه.

الأسباب حتى الآن غير معروفة لتأخر بيكيه في الخروج من الملعب، في واقعة قد تثير التساؤلات حول مستقبل كومان خلال هذا الموسم.

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