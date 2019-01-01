إفريقيا مع جول – مدرب موريتانيا: التأهل صعب وهؤلاء هم المشرحون للقب

موقع جول دوت يتحدث مع المدير الفني للمنتخب الموريتاني قبل المشاركة الاولى في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كورينتين مارتينز، المدير الفني للمنتخب الموريتاني أن فريقه جاهز، كي يقدم اداءً يسعد أبناء موريتانيا، في الظهور الأول لهم بكأس الأمم الأفريقية.

ويستهل المنتخب الموريتاني بطولة أفريقيا، مساء اليوم أمام مالي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، التي يستضيفها ملعب السويس.

موقع جول دوت كوم، تواصل مع المدير الفني الفرنسي للمنتخب الموريتاني، للحديث حول بطولة أفريقيا، والمشاركة الأولى للمرابطين.

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فترة تاريخية تشارك خلالها موريتانيا لأول مرة في الأمم الإفريقية ويفوزون بجائزة أفضل فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كيف عشت هذه اللحظات؟

كل الجوائز التي حصلنا عليها رائعة للغاية، تأهلنا لأمم إفريقيا لم يكن عادياً على المستوى الإنساني مع اللاعبين والاتحاد والشعب الموريتاني، شعرنا بفخر كبير لما حققناه وأتمنى أن نواصل ذلك هنا.

كيف دعم الاتحاد الموريتاني الفريق والفريق الفني لتحقيق هذا الهدف؟

لقد بذلت الدولة والاتحاد دائمًا قصارى جهدهما لوضع اللاعبين في أفضل الظروف للإعداد والفوز بالمباريات، كانت هناك استمرارية في العمل مع نفس الطاقم منذ أكثر من 4 سنوات.

هل كان هدفك فقط هو التأهل إلى كأس إفريقيا أم الوصول لأبعد من ذلك في البطولة؟

لدينا الكثير من الطموح مثل الفرق الأخرى في المجموعة، سنعمل بجهد وبكل جهدنا من أجل التأهل إلى دور الـ 16 وسنحاول الذهاب بعيداً في البطولة.

هل تعتقد أن إقامة كأس إفريقيا في مصر أفضل لموريتانيا من إقامته في الكاميرون؟

إن تنظيم البطولة في مصر لم يفرق معناً كثيراً، ما يسعدنا هو أن نشارك في كأس أمم أفريقيا ونرى العلم الموريتاني يرفرف في هذه المنافسة، ويرانا الجميع ونحن نلعب كرة القدم.

تونس ومالي وأنجولا، مجموعة قوية للغاية، كيف ترى فرص المنتخب الموريتاني في اجتياز الدور الأول؟ ماذا سيكون أصعب فريق لمواجهة؟

سيكون من الصعب للغاية التأهل، ولكننا سنقدم كل شيء لنفخر بجميع الموريتانيين، وبالنسبة ليا سيكون المرشح على تصدر هذه المجموعة هو تونس التي لعبت كأس العالم، سنعمل على تقديم تقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة ممكنة، في البطولة وسنحارب من أجل الوصول إلى دور الـ 16.

في رأيك، من هم المرشحون للحصول على اللقب هذا العام؟

هناك العديد من الفرق القوية التي تشارك في هذه البطولة، ولكنى أعتقد ان مصر أو تونس أو السنغال، هم المشرحون الأكبر للفوز باللقب.

🌀بداية رائعة للمنتخب الموريتاني في التصفيات، ثم هزيمة أمام أنجولا برباعية نظيفة ولكن اللاعبين استمروا في تحقيق المفاجأة بفوزهم إيابًا على المنتخب الأنجولي بهدف نظيف.



🌀 وحسم موريتانيا تأهله بالفوز على حساب بوتسوانا، ليتأهل المنتخب لأول مرة في تاريخه إلى كأس أمم إفريقيا. pic.twitter.com/C1ce7FXSSs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

هل ترى زيادة في عدد الفرق في البطولة من 16 إلى 24 إيجابية أم سلبية؟ لماذا

أمر إيجابي بالنسبة لنا لأن قد يصعد ثلاثة فرق من المجموعة بدلًا من اثنين لذلك ارتفعت فرصنا في التأهل.