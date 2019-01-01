إغلاق مدرج ومنع مشجع 11 عامًا بسبب العنصرية على بالوتيلي

لجنة القيم في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تغلق جزءًا من ملعب هيلاس فيرونا بسبب ممارسة العنصرية ضد ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم عن معاقبة فريق هيلاس فيرونا على ما حدث في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام بريشيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت لجنة القيمة في بيانًا أصدرته وأكدت من خلاله غلق مدرج من ملعب الفريق عقب ممارسة العنصرية ضد ماريو بالوتيلي.

وكانت جماهير الفريق صاحب الأرض قد أطلقت صيحات الاستهجان على ماريو بالوتيلي وهاجمته بتصرفات عنصرية طوال المباراة.

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وانفجر بالوتيلي غاضبًا في وسط المباراة وأمسك بالكرة وسددها تجاه المدرجات التي جاءت منها الهتافات والسخرية بعد حوالي ٥٠ دقيقة من اللقاء.

وخرج المدير الفني لهيلاس فيرونا عقب المباراة ودافع عن جماهير فريقه وأكد أنهم لم يمارسوا العنصرية، كما خرج رئيس رابطة جماهير النادي وقال الكلام ذاته.

وقرر النادي منع رئيس الرابطة من حضور المباريات حتى نهاية يونيو ٢٠٣٠ في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني للفريق قبل قليل.

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد هاجم المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا بسبب تصريحاته التي برأ فيها جماهير فريقه من واقعة العنصرية.