إغلاق كامب نو وتعليق النشاط وعقوبات منتظرة على برشلونة بسبب أزمة جريزمان

تقارير صحفية تؤكد وجود رغبة من قاضي التحقيقات في إغلاق ملعب كامب نو أمام جماهير برشلونة بسبب التفاوض مع جريزمان أثناء عقده في أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى قاضي التحقيقات المكلف بالتحقيق في قضية توقيع جريزمان مع نادي برشلونة بغلق ملعب كامب نو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو" والتي أكدت أن التقارير الأولى للتحقيقات يشير لوجود تلك الرغبة وإمكانية تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.

وستكون عقوبة برشلونة حال ثبت تفاوضه مع جريزمان أثناء سريان عقده مع ناديه أتلتيكو مدريد محصورة في مادتين في القوانين الخاصة بتنظيم الصفقات هما المادتين ٨٨ و١٢٦.

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وتنص المادة ٨٨ على تغريم برشلونة من ٦٠٢ لـ ٣٠٠٦ يورو بالإضافة لغلق كلي أو جزئي من الملعب لمدة ثلاث مباريات أو شهرين أو خصم ثلاث نقاط أو إيقاف نشاط النادي لفترة تتراوح بين شهر وعامين.

أما المادة ١٢٦ والتي هي الأقرب للتطبيق فتنص على غرامة بحد أقصى ٦٠٢ يورو وتعليق النشاط لمدة تصل لشهرين أو مواجهتين.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة في الوقت الحالي بالتفاوض مع جريزمان قبل الفترة القانونية المسموح لهم فيها بالتفاوض معه.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019