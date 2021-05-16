إغراء قطري وعروض أوروبية .. هل يرحل أمرابط عن النصر؟

أمرابط قد يرحل عن النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، تلقى عرضًا من نادي الريان القطري، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أمرابط مع النصر بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر مجانًا، دون العودة لإدارة ناديه، مع بداية الموسم القادمة.

ما هي تفاصيل عرض الريان لضم أمرابط؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الريان القطري قدم عرضًا لأمرابط لمدة عام واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، براتب سنوي يصل إلى 3 ملايين دولار.

وأضافت الصحيفة أن أمرابط يدرس العرض بشكل جدي، خاصة بعد تحذير المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للفريق بالرحيل عن النصر، حيث اشترط عليه الاستمرار مع الفريق السعودي، أو الانتقال إلى أوروبا.

وحذر وحيث خليلوزيتش اللاعب المغربي من الانتقال إلى أي دوري خليجي أو عربي، لكي لا يصبح مجرد مشجع في المدرجات، حال تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2022 في قطر.

كيف يفكر نور الدين أمرابط؟

وأضافت الصحيفة أن أمرابط يرغب في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يجبره على التريث حتى نهاية الموسم من أجل معرفة مستقبله مع ناديه النصر كخيار أول.

هذا بالإضافة إلى نهاية الدوري الإسباني للدرجة الأولى، يعد خيارًا ثانيًا قبل الرد على عرض الريان القطري، من أجل حسم مستقبله خلال الفترة القادمة.

ما هي العروض الأخرى التي تلقاها أمرابط؟

وأكدت "الاقتصادية" على أن نور الدين أمرابط تلقى عروضًا عديدة من أجل الاستفادة من خدماته، وذلك في إسبانيا وهولندا وتركيا وقطر، ولكنه يفضل الانتذار حتى نهاية الموسم ودراسة العروض كافة.

ولكن تبقى رغبة أمرابط الأولى هي البقاء في المملكة العربية السعودية، رفقة نادي النصر، خاصة لمدة موسم واحد على أقل تقدير.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسؤولي النصر يسعون للتوصل لاتفاق مع نور الدين أمرابط، من أجل الاستمرار رفقة العالمي لمدة أطول.

هل استمرار أمرابط مع النصر أمر ضروري؟

وانضم نور الدين أمرابط إلى صفوف نادي النصر خلال صيف 2018 لمدة 3 أعوام، حيث تم إبلاغ اللاعب بأنه سيتم عقد جلسة معه للتجديد بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه يرغب في تجديد عقده موسم إضافي.

ويعد أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي النصر خلال السنوات الماضية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية.

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