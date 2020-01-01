إعلامي يكشف حقيقة تأثير أعمال السحر على بعض لاعبي الدوري السعودي

هذه الفئة كانت تُعاني بشكل أكبر من هذه الفكرة، وكلها كانت أفكار غير منطقية

أكد الإعلامي طارق كيال في برنامج "الدوري مع وليد" أن هناك العديد من اللاعبين والإداريين بمنافسات الدوري السعودي خلال تاريخه قد تأثروا بأعمال السحر في كرة القدم.

وفي تصريحاته ببرنامج "الدوري مع وليد" رد كيال على وليد الفراج، ليشير إلى أن بعض اللاعبين كان يخافون من أعمال السحر والشعوذة في كرة القدم.

وردًا على مدى تأثر الإداريين بهذا الأمر، أكد كيال أن هذه الفئة كانت تُعاني بشكل أكبر من هذه الفكرة، وكلها كانت أفكار غير منطقية.

المزيد من الفرق

وحول عن ما كان يشعر به اللاعبين بسبب هذه المعتقدات، أشار كيال إلى وجود بعدم القدرة على اللعب أو التسبب في إضاعة الفرص.

وأكمل المسؤول السابق بنادي أهلي جدة : "في الأخر هي أرزاق للمشعوذين الذين يحققوا الفائدة من الطرفين، وهو ما كان يحدث بالفعل.

وأنهى كيال ليؤكد أن هذه الفكرة تراجعت بشكل نهائي في التسعينات وعندما أصبح الاهتمام الإعلامي بالدوري أكبر.