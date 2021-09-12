إعلامي يثير الجدل بشأن "نجوم" قميص الأهلي بدوري أبطال آسيا

لماذا اختفت النجوم آسيويًا؟

أثار الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني الجدل، بشأن النجوم الموجودة على قميص نادي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل ساعات من مواجهة الاستقلال الإيراني.

الهلال سيواجه الاستقلال مساء غدٍ الإثنين، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، من أجل تحديد المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.

"كورونادو مكانه برشلونة وريال مدريد .. يشبه برونو فيرنانديش"

القحطاني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أثار بها الجدل حول النجوم الموجودة أسفل وأعلى شعار نادي الهلال على قميص الفريق.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "سؤال محيرني ولم أجد له إجابة: لماذا الهلال يضع 7 نجمات على تيشيرتات اللاعبين وفي دوري أبطال آسيا هذه النجمات تختفي وتصبح 0؟".

سؤال محيرني ولم أجد له إجابة:

لماذا #الهلال يضع "7" نجمات على تيشيرتات اللاعبين وفي #دوري_ابطال_اسيا تختفي هذه النجمات وتصبح "0"..؟!

رجاء بدون "صياح وضجيج وزعيق" ترى جالس أسأل بس🤔

اللي عنده إجابة والا ينقطنا بسكاته😳#الهلال_الاستقلال pic.twitter.com/URho8XpfRm — فلاح القحطاني (@falahsport) September 12, 2021

فلاح القحطاني واصل تغريدته موجهًا رسالة إلى جماهير الهلال قائلًا: "رجاء توضيح بدون صياح وضجيج وزعيق، ترى جالس أسأل بس، اللي عنده إجابة وإلا ينقطنا بسكاته".

يذكر أن نادي الهلال حصل على 7 بطولات آسيوية، تتمثل في دوري أبطال آسيا 3 مرات، وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرتين.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود