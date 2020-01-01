إعلامي نصراوي : جوميس مهاجم الهلال مُصاب بالصرع وتحدث له تشنجات

بالتأكيد جوميس مُهاجم أكثر من رائع ولا خلاف على إمكانيته ونتمنى له السلامة

صنع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل حال جدل جديدة بعدما كشف عن معاناة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي بمرض الصرع.

المريسل قال في تصريحاته خلال برنامج الحصاد الرياضي أن مهاجم الزعيم مُصاب بحالة تشنجات، ويتعرض لها كل فترة في منافسات الدوري السعودي.

وأعلن المريسل تحدي الجميع قائلاً : "أتحدى أي هلالي من أصغر مشجع إلى أكبر مسؤول، بأن جوميس ليس لديه حالة تشنجات، وتحدث له خلال مباريات الدوري السعودي".

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وأنهى الإعلامي المحسوب على نادي النصر تصريحاته قائلاً : "بالتأكيد جوميس مُهاجم أكثر من رائع ولا خلاف على إمكانيته ونتمنى له السلامة".

وجاء الرد من الإعلامي ناصر الجديع قائلاً : "لو جوميس لديه حالة تشنجات أتمنى من الإدارة التعاقد مع لاعبين بنفس المستوى".

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ويُعد جوميس أحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي خلال آخر موسمين وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.