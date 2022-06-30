إعلامي محذرًا النصر من كونان: أي لاعب يفعل مثله ابتعد عنه!

التقارير تؤكد أن الإيفواري هو أول صفقة صيفية للنصر

بعدما تصدر وسم "كونان نصراوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خرج الإعلامي الرياضي نايف الروقي محذرًا نادي النصر السعودي من التعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان؛ ظهير أيسر ريمس الفرنسي.

لم يصدر أي شيء رسمي عن النادي العاصمي، هي فقط تقارير إعلامية تتحدث عن حصول العالمي بالفعل على توقيع اللاعب.

ويأتي احتفال جمهور النصر بالصفقة كون هذا المركز أحد المراكز التي تحتاج لتدعيم سريع في صفوف الفريق، بجوار حراسة المرمى.

لماذا حذر الروقي النصر من كونان؟

الإعلامي الرياضي شبه كونان بعدنان فلاته؛ نجم الاتحاد السعودي الأسبق، لكنه حذر من طريقة تسديده للكرات.

وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجعت وشاهدت بعض اللقطات له، كأني أشوف عدنان فلاتة أيام عزه! أي لاعب إذا شفته قبل يسدد أي كرة يدق ريوس ثم يتقدم ابتعد عنه".

وأضاف: "ومع ذلك نقول يارب ينجح مع النصر وينهي معاناة الظهير الأيسر".

رجعت وشاهدت بعض اللقطات له، كأني أشوف عدنان فلاتة أيام عزه!

أي لاعب إذا شفته قبل يسدد أي كرة يدق ريوس تم يتقدم ابتعد عنه.

ومع ذلك نقول يارب ينجح مع #النصر وينهي معاناة الظهير الأبسر.#كونان_نصراوي#روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@naifal_5) June 30, 2022

من هو كونان؟

الإيفواري صاحب الـ26 عامًا صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل نهاية عقده مع ناديه الفرنسي.

وخرج كونان للاحتراف الخارجي لأول مرة في يناير 2016، إذ بدأ بالدوري البرتغالي، قم انتقل لريمس في صيف 2018.

خلال الموسم المنقضي، خاض الإيفواري 28 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ثلاثة آخرين.

وبشكل عام، شارك كونان في 99 مباراة مع ريمس، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ستة آخرين.

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