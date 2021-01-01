إعلامي سعودي: الأهلي في ورطة مع ساريتش ومارين بسبب 80 مليونًا

المصائب تتواصل داخل الأهلي والكشف عن الشروط الجزائية لبعض النجوم الأجانب

تحدث الإعلامي السعودي حسن عبدالقادر عن معضلة جديدة ستواجه النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة حال رغبتهم في التخلص من بعض اللاعبين الأجانب بسبب الشروط الجزائية في عقودهم.

الأهلي يسعى لضم لاعبين جدد بعد تواضع بعض الأجانب المنضمين مؤخرًا، أو تعرض آخرين لإصابات على سبيل المثال ساريتش.

وقال عبدالقادر في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر قنوات "السعودية الرياضية": "إدارة عبدالإله مؤمنة متورطة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بسبب الشروط الجزائية في عقود كلًا من ماركو مارين وساريتش".

وأضاف: "إذا أراد الأهلي التخلص من الثنائي، سيقوم بدفع ما يقرب من 80 مليون ريال سعودي، وهي قيمة الشروط الجزائية في عقود الثنائي".

وتابع حسن عبدالقادر: "لا ألوم إدارة عبدالإله مؤمنة، ولن يستطيع توفير الشروط الجزائية لكلًا منهما في حالة رغبتهم في التخلص من اللاعبين".

الأهلي يتعرض للوقت الحالي لبعض الأزمات على المستوى الفني والإداري، حيث يرغب في التعاقد مع لاعب مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية بسبب الأخطاء الدفاعية بالمباريات الأخيرة.