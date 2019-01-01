إعلامي أهلاوي: ترقبوا صفقة قرن مدوية

بعد إعلان الزمالك عن صفقة قرن منتظرة، هناك صفقة أخرى في الأهلي!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الإعلامي محمد الليثي عن إبرام الأهلي المصري صفقة قوية، من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

مسؤولو القلعة الحمراء حتى الآن لم يبرموا أي صفقة جديدة باستثناء الإعلان عن محاولة إقناع مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي بمد إعارة رمضان صبحي أو إعادته للأهلي نهائيًا.

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وكتب الليثي، الذي كان يعمل من قبل في قناة الأهلي والمعروف بأهلاويته الشديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترقبوا صفقة مدوية للنادي الأهلي، ستكون صفقة قرن حقيقية".

وأضاف: "اعتذر عن لفظ صفقة القرن، لكن الصفقة تمت وهي صفقة قوية للغاية، ولن أعلن عنه".

ترقبوا صفقة مدوية للنادي الأهلي بجد هتكون صفقة القرن — Mohamed El Laithy (@mellaithy) June 26, 2019

ويأتي استخدام الإعلامي لفظ صفقة القرن بعدما أعلن رئيس الزمالك عن إبرام صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري وأطلق عليها اسم "صفقة القرن".

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في مصر من المقرر أن يُفتح بشكل رسمي بنهاية يوليو المقبل، حيث قرر اتحاد الكرة أن يمنح الأندية فرصة قبل غلق باب القيد الأفريقي في الرابع من أغسطس المقبل.