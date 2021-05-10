إعادتان وتهديد بالإنذارات .. كواليس احتساب ركلة جزاء لإشبيلية وضد ريال مدريد

لم يكن القرار سهلًا..

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية كواليس احتساب حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية ضربة جزاء لصالح الفريق الأندلسي بعد العودة إلى تقنية الفيديو لمشاهدة لمسة اليد على مدافع الفريق الملكي إيدير ميليتاو.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية في مباراة أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

في الشوط الثاني شهدت المباراة حادث أثار الجدل بشكل كبير، بعد ركلة جزاء كانت لريال مدريد لصالح كريم بنزيما احتسبت من قبل حكم اللقاء والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولكن تقنية الفيديو أكدت أن هناك ركلة جزاء لإشبيلية بعد العودة إلى لمسة يد على المدافع ميليتاو، ليسددها إيفان راكيتيتش بنجاح مسجلًا الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

واحتاج الحكم مارتينيز مونويرا إلى مشاهدة الكرة من زاويتين فقط ليقرر أن الكرة قد لمست يد ميليتاو بشكل غير قانوني وعليه يمنح ركلة الجزاء التي حوّلها في النهاية إيفان راكيتيتش إلى هدف.

التقطت كاميرات سلسل الكامل للحكم وهو يذهب إلى شاشة الملعب لمراجعة الحادث بعد أن نصحه حكم الفيديو بذلك بالقيام بذلك بالإضافة إلى المحادثة بينهما والتي رصدتها عدسات الكاميرا .

وظهر في المحادثة أثناء مشاهدة الحكم للإعادة أنه قال: "أعطني الزاوية الأخرى"، ثم تيقن، وتمكن على الفور من رؤية ميليتاو يدير ظهره للكرة، ولكنه يرفعها بشكل أعلى من الطبيعي.

مونويرا، كما أوضح لزيدان في نهاية المباراة، كان عليه فقط أن يرى أن يد البرازيلي كانت في ارتفاع عن الكتف وبالتالي منح ركلة الجزاء، وهذا ما اتضح له من خلال رؤية الإعادة.

أثناء اتخاذ القرار، حاول لاعبو الفريقين الضغط على الحكم، الذي استدار لتحذيرهم قائلًا: "هل تريد بطاقة صفراء؟ هل من الممكن أن تسمح تسمح لي بالعمل؟ من يقترب، سيحصل على بطاقة صفراء".

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الجدير بالذكر أن هذه اللقطة كانت منعرج المباراة، وأثارت المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان ومتوسط ميدان النادي الملكي توني كروس ليتحدثا مع حكم اللقاء باعتراض كبير بعد صافرة النهاية، وليتحدث عنها المدير الفني الفرنسي في مؤتمره الصحفي عقب المباراة غاضبًا.

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