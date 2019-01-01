إعادة اختبارات عبدالفتاح آدم الطبية في مران النصر

النصر يسعى للفوز على أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعيد عبدالفتاح آدم مهاجم النصر السعودي اختباراته الطبية، اليوم الخميس، لتحديد مصيره للعودة للمشاركة مع العالمي خلال المباريات المقبلة.

وكان آدم قد غاب عن النصر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا ولم يظهر مع العالمي خلال مباريات الدوري بالموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن عبدالفتاح آدم سيخضع لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة من أجل الوقوف على تطورات برنامجه التأهيلي.

وأخفق اللاعب في الاختبار الطبي في مران أمس الخميس، مما يؤدي لخضوعه لاختبار طبي لتحديد مدى لحاقه بلقاء الأهلي.

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ويواجه النصر نظيره الأهلي، غدا الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.