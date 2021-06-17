إطلاق نار في اليورو؟ ألمانيا كادت أن تقتل مقتحم مباراتها مع فرنسا

لحسن الحظ تم السيطرة على الموقف..

منظر مروع كاد أن يعيشه عشاق كرة القدم حول العالم في مباراة فرنسا وألمانيا بيورو 2020 بملعب أليانز آرينا، حيث كادت الشرطة الألمانية أن تفتح نيرانها على مقتحم المباراة.

وقبل انطلاق المباراة بثواني قليل تفاجأ الجميع بأحد الأشخاص وهو يقتحم ملعب أليانز آرينا ويهبط بمنطاد، وتسببت هذه اللقطة في بعض الأضرار البشرية والفنية.

الشخص الذي اقتحم الملعب ارتطم ببعض الأسلاك، مما أدى إلى هبوط خاطئ كاد أن يودي بحياته، وتسبب في إصابة بعض الأشخاص داخل الملعب منهم مدرب فرنسا ديديه ديشان.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية، فإن القناصة كانوا قاب قوسين أو أدنى من إطلاق النار على الشخص المقتحم لولا ملاحظتهم في الثواني الأخيرة اسم منظمة "Greenpeace".

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وجود اسم منظمة السلام الأخضر على منطاد وقميص الشخص المقتحم أدى إلى عدم اعتبار ما يقوم به عملية إرهابية، وبالتبعية إلغاء قرار إطلاق النيران عليه.

هذا أيضًا ما أكده وزير داخلية مقاطعة بافاريا، يواخيم هيرمان، والذي قال "لو كانت الشرطة قد قررت أن هذا كان هجومًا إرهابيًا لكان قد دفع حياته، لكنهم رصدوا شعار منظمة السلام العالمية".

وبعد القبض عليه، تم ارتياد صاحب الـ38 عامًا إلى مقر الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنه دون الإعلان عن هويته.

تجدر الإشارة إلى أنه ورغم الإفراج عن مُقتحم ملعب المباراة إلا أنه يواجه حاليًا تهم التطفل والتسبب في أذى جسدي وانتهاك قواعد الطيران.