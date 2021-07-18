إطلاق أول فريق كرة قدم نسائي لذوات الاحتياجات الخاصة بالسعودية

تفاصيل إطلاق أول فريق نسائي لذوات الاحتياجات الخاصة

أكدت الأميرة دانية بنت عبد الله آل سعود، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة، على أنه تريد أن تصل إلى العالمية مع فريق الصديقات لكرة القدم النسائي من ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك تطلعات من أجل وجود عدة فرق وإبرام اتفاقيات مع عدد من الرياضات المختلفة وليست كرة القدم فقط.

جاءت تصريحات الأميرة دانية خلال التوقيع على مذكرات تفاهم جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة، لإطلاق فريق كرة قدم نسائي لذوات الإعاقة، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، مع شركة وطنية ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

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الأميرة دانية قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "نريد أن نعمل اتفاقيات مع عدد من الرياضات الأخرى من أجل توسيع قاعدة المشاركات".

وتابعت: "نرغب في إدخال هذه الرياضة في مدارس البناء من الاحتياجات الخاصة وذوات الإعاقة في المنهج المدرسي، ونرحب أيضًا بالدعم من سيدات الأعمال والمستثمرات وهذه الشريحة الغالية من المجتمع".

وواصلت: " الفريق سيعمل تحت مظلة الأولمبياد الخاص السعودي، بالتعاون مع فريق اليمامة النسائي، وسيضم الفريق 15 لاعبة من ذوات الإعاقة، يشرف عليهن فريق تدريبي وطبي متخصص".

ووقع على مذكرات التفاهم رئيس مجلس الإدارة الأميرة غدير بن عبد الله بن عبد العزيز، بحضور المدير التنفيذي الأميرة دانية بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.