ما هي إصابة نيمار التي ستبعده عن مواجهة اليونايتد؟ وما هي عدد المباريات التي سيغيب عنها؟

تعرض النجم البرازيلي نيمار لكسر في مشط القدم مما سيضطره للغياب لفترة ليست بالقصيرة لن يتمكن خلالها من المشاركة أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

عانى نيمار من إصابة صعبة في توقيت حساس جداً من الموسم للعام الثاني على التوالي مع باريس سان جيرمان، مما سيضطر البطل الفرنسي لافتقاد خدمات نجمه الأبرز في أهم جزء من السنة، حيث يستعد البي إس جي وبدون أغلى لاعب في العالم لمواجهة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد والذي تحسن مستواه كثيراً منذ تعيين سولشاير في إطار دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نيمار الذي وقع لباريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو سيغيب لما يقرب من 10 أسابيع مما يعني أنه لن يعود للملاعب مرة آخرى قبل أبريل القادم، ولكن ما مدى سوء إصابة نيمار؟ وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

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ما مدى خطورة إصابة نيمار؟

في يوم 30 يناير الماضي تم التأكيد على غياب نيمار عن الملاعب لما يقرب من شهرين ونصف، وهو الكابوس الأسوأ على الإطلاق لباريس سان جيرمان خاصةً مع اقتراب مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا واستعداد الفريق الفرنسي لمواجهة مانشستر يونايتد في يومي 12 فبراير و6 مارس المقبلين.

أصدر باريس سان جيرمان بياناً رسمياً عن الإصابة وجاء على النحو الآتي: بعد تحليل مُفصل من قبل الأخصائيين، تم الاتفاق بالإجماع على معالجة نيمار بإجراء جراجة في العظمة الخامسة لمشط القدم الأيمن، ونتيجة لذلك من المنتظر غياب اللاعب عن الملاعب لما يقرب من 10 أسابيع، باريس سان جيرمان يرسل كامل دعمه للاعب للتغلب على الإصابة من خلال اصراره وشجاعته التي دائماً ما أظهرها.

لن تؤثر الإصابة على مستوى نيمار عند عودته لأنها مجرد كسر وليست إصابة عضلية، ولكنها المرة الثانية التي يعاني فيها اللاعب من كسر في مشط القدم في غضون 12 شهراً لذا فأن تكرارها قد يستدعي القلق مستقبلاً.

ما يخفف من هول الصدمة هو سهولة تحقيق لقب الدوري الفرنسي بدونه خاصةً وأن الفارق بين المتصدر باريس وصاحب المركز الثاني وصل إلى 13 نقطة مع لعب الوصيف ليل لمباراتين أكثر.

المباريات التي سيغيب عنها نيمار مع باريس سان جيرمان

التاريخ المباراة البطولة 3 فبراير 2019 ميلادياً،

28 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ليون - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 6 فبراير 2019 ميلادياً،

1 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية فيلفرانش - باريس سان جيرمان كأس فرنسا 9 فبراير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - بوردو الدوري الفرنسي 12 فبراير 2019 ميلادياً،

7 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية مانشستر يونايتد - باريس دوري أبطال أوروبا 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سانت إيتيان - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 20 فبراير 2019 ميلادياً،

15 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - مونبيليه الدوري الفرنسي 23 فبراير 2019 ميلادياً،

18 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - نيم الدوري الفرنسي 2 مارس 2019 ميلادياً،

25 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية كان - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادي الأخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا 9 مارس 2019 ميلادياً،

2 رجب 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية نانت - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية ديجون - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 17 مارس 2019 ميلادياً،

10 رجب 1440 هجرياً،

12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - مارسيليا الدوري الفرنسي 31 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً،

12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية تولوز - باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 6 أبريل 2019 ميلادياً،

1 شعبان 1440 هجرياً،

12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية باريس سان جيرمان - ستراسبورج الدوري الفرنسي

ما هي الإصابات التي عانى منها نيمار مسبقاً؟

عانى النجم البرازيلي نيمار صاحب الـ26 عاماً من كسر في مشط القدم في فبراير من العام الماضي مما اضطره للغياب عن باريس سان جيرمان في 15 مباراة من بينها مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما سيتكرر هذا العام في نفس الشهر وقبل مواجهة آخرى مهمة في البطولة الأوروبية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تظل أسوأ إصابة تعرض لها نيمار هي ما حدث له في كأس العالم 2014 أمام كولومبيا عندما تعرض لإصابة في العمود الفقري بسبب تدخل سئ جداً من اللاعب زونيجا، على الرغم من ذلك إلا أن هذا التدخل المروع لم يضطر لاعب برشلونة آنذاك للغياب لفترة طويلة عن الملاعب كما كان متوقعاً.