ما هي إصابة نيمار مع منتخب البرازيل؟ وما المباريات التي سيغيب عنها؟

تعرض النجم البرازيلي نيمار للإصابة مجدداً في التوقف الدولي الحالي في المباراة الودية ضد نيجيريا، فما هي الإصابة التي تعرض لها وما هي مدة غيابه؟

أبانوب صفوت

تزداد القناعة كل يوم بأن نيمار لاعب زجاجي، بعد أن كثرت إصابات نجم برشلونة السابق في الفترة الأخيرة وخاصةً في فترته مع المنتخب، بعد أن كان قد أُصيب هذا الصيف في المواجهة الودية ضد قطر قبل كوبا أمريكا، مما اضطره للغياب عن البطولة التي انتهت بتتويج السليساو في نهاية المطاف بعد قهر بيرو في النهائي.

شهد التوقف الدولي الحالي تعرض جناح باريس سان جيرمان لإصابة جديدة وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي البرازيل ونيجيريا وكانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، في أخبار ليست جيدة للفريق الفرنسي الذي يتمنى اللعب بكامل قوته الضاربة للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض نيمار، ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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ما هي إصابة نيمار؟ وما هي مدة غيابه؟

لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشأن الإصابة التي تعرض لها نيمار مع المنتخب في ودية نيجيريا، ولكن تاريخ اللاعب السئ مع الإصابات في هذا العام تحديداً لا يبشر بالخير بعد أن غاب عن مباريات باريس لمدة ثلاثة أشهر وتحديداً من يناير إلى أبريل، قبل أن يغيب عن كوبا أمريكا.

خرج نيمار من أرض الملعب وهو ممسك بالعضلة الخلفية، وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فهو يصارع الحظ والوقت من أجل اللحاق بمباراة فريقه في مباراة الدوري ضد نيس يوم الجمعة المقبل، وكذلك ستكون هناك شكوك لمشاركته في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا والتي ستُقام يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 22 أكتوبر.

كيف تعرض نيمار لهذه الإصابة؟

بدأ نيمار المبارة بشكل جيد للغاية، حيث منحه تيتي حرية كبيرة من أجل التواجد في الثلث الهجومي كيفما يشاء، استعرض اللاعب مهارته في أكثر من لقطة كما تمكن من صناعة بعض فرص التسجيل لزملائه، ولكنه طالب بتغييره بعد مرور 13 دقيقة فقط على المباراة التي جمعته بمنتخب نيجيريا.

لم يتدخل نيمار أو يلتحم مع أي لاعب ولكنه شعر بألم في العضلية الخلفية ليطالب بخروجه مبكراً من أرض الملعب، قبل أن يغادر اللاعب متأثراً للغاية بما حدث له خاصةً وأن التوقف الدولي أوشك على نهايته وتنتظره مبارياته هامة مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

المباريات التي قد يغيب عنها نيمار مع باريس سان جيرمان

لم يتم التأكد بصفة رسمية من طبيعة الإصابة التي تعرض لها نيمار في ودية نيجيريا ولكن طبقاً لمصادر صحيفة آس الإسبانية، يبدو أن اللاعب يعاني من "الهامسترينج" والتي غالباً ما تحدث بسبب هبوط خاطئ في الساق وليس بشرط الالتحام مع أي لاعب، وتختلف درجات الإصابة مما يجعل مدة الغياب تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

سيتقابل باريس سان جيرمان في هذا الأسبوع مع كلا من نيس وكلوب بروج وذلك في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وبات من شبه المؤكد غياب نيمار لمدة أسبوع على أقل تقدير وذلك إذا لم تكن إصابة اللاعب خطيرة، حيث سيتقابل الفريق مع مارسيليا في مباراة القمة.

لحين تأكيد مدة غياب نيمار رسمياً عن باريس سان جيرمان، يمكن القول بأن نسبة لحاقة بمباراة مارسيليا يوم 27 أكتوبر المقبل هي 50%، وذلك في حال عودة اللاعب للملاعب سريعاً.

المباريات التي قد يغيب فيها نيمار عن باريس سان جيمان:

المباراة الموعد البطولة الملعب نيس - باريس سان جيرمان الجمعة 18 أكتوبر 2019 ،

19 صفر1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية الدوري الفرنسي أليانز ريفيرا كلوب بروج - باريس سان جيرمان الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دوري أبطال أوروبا يان بريدل

ما ردة فعل تيتي على إصابة نيمار؟

حاول تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الدفاع عن قرار إشراك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان، وأكد أنه لم يكن هناك أي شكوك حول عدم جاهزيته البدنية، لذا فهو ليس نادماً على الدفع باللاعب في مواجهة النسور الخضراء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في تصريحاته عقب نهاية المباراة، تم توجيه سؤال صحفي للمدرب تيتي إذا ما كان قد أشرك نيمار وهو مصاب، أجاب قائلاً: لا على الإطلاق، سيكون من غير المسئول بالنسبة لي أن أبدأ به وهناك شك حول جاهزيته، وأضاف: سيتعين عليّ أن أتلقى الشكاوي من مدرب ومالك باريس سان جيرمان إذا حدث ذلك بالفعل.

يُذكر أن نيمار كان ينتظر نهاية التوقف الدولي الحالي من أجل أن يشارك مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بعد نهاية إيقافه وغيابه عن أول جولتين من دور المجموعات ضد كلا من ريال مدريد وجالاطة سراي التركي، ولكن يبدو أن العودة المنتظرة ستتأجل قليلاً بعد إصابته.