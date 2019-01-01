إصابة مقلقة لحسين الشحات تجبره على الخروج من لقاء مصر وليبيريا

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تعرض حسين الشحات جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال مواجهة الفراعنة أمام ليبيريا الودية على ملعب الجيش ببرج العرب.

ويخوض منتخب مصر مواجهة ليبيريا من أجل الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

منتخب مصر سيطر على مجريات الشوط الأول من اللقاء، وقدم لاعبيه أداء جيد، قبل أن تظهر بعض الخشونة من جانب المنتخب الليبيري تجاه الفراعنة.

وتعرض حسين الشحات نجم منتخب مصر لإصابة في الركبة بعد تدخل بنجامين دوي لاعب ليبيريا في الدقيقة 36، حيث تحصل على بطاقة صفراء.

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وخرج حسين الشحات وشارك بدلًا منه كريم طارق لاعب طلائع الجيش المصري، ولم يكشف حتى الآن تفاصيل إصابة حسين الشحات.

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