إصابة محمود جنش في تدريبات مصر استعدادًا لأوغندا

هل يلحق جنش بمواجهة أوغندا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات منتخب مصر، تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفراعنة، خلال الاستعداد لمواجهة أوغندا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة أوغندا، بالجولة الثالثة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، مساء يوم الأحد المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جنش تعرض لالتواء في الكاحل، دون اشتراك من أي لاعب، وذلك خلال تدريبات حراس المرمى.

وبعدما تعرض جنش للإصابة، توجه نحو المستشفى، من أجل إجراء آشعة للاطمئنان على الإصابة.

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني نتائج الأشعة التي يجريها حاليا محمود جنش حارس مرمى الفريق لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج،كان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية pic.twitter.com/iDJ5drxXjX — National Football Team (@Pharaohs) June 28, 2019

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها إصابة جنش.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني نتائج الأشعة التي يجريها حاليًا محمود جنش حارس مرمى الفريق لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج، كان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الإفريقية".

ويمتلك منتخب مصر حارسين آخرين وهما، محمد الشناوي وأحمد الشناوي.