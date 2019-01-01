النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

التعليقات()
لاعب الأهلي الجديد تعرض لقطع في الرباط الصليبي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأحمر، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

محمد محمود خلال أول مباراة له أساسيًا مع الأهلي أمام سموحة أمس الثلاثاء، خرج متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني من اللقاء.

يوسف قال خلال تصريحات صحفية: "محمد محمود لاعب الأهلي الجديد، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة".

اختيارات المحررين

انضم محمد محمود للأهلي قادمًا من وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المالية.

اللاعب صاحب الـ20 عامًا، انضم للأهلي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع فريقه وادي دجلة، وانضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

الإصابة بالرباط الصليبي، تعني غياب اللاعب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر مقبلة.

الموضوع التالي:
إيريكسين حول ارتباطه بريال مدريد: توتنهام يعرفون ماذا أريد
الموضوع التالي:
سيد عبد الحفيظ عن الإصابات: الأهلي يحتاج إلى مزرعة عجول
الموضوع التالي:
11 ألف تذكرة مجانية لجماهير الإمارات لدعم المنتخب أمام الهند
الموضوع التالي:
ريال مدريد يقرر معاقبة بيل
الموضوع التالي:
مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟
إغلاق