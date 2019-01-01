إصابة محمد صلاح برأسه وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف!

النجم المصري محمد صلاح يصاب بصدمة قوية برأسه ويخرج من الملعب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بإصابة قوية برأسه في الدقيقة 70 في مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في ملعب سان جيمس بارك في الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا اصطدم بقوة مع حارس نيوكاسل يونايتد دوبرافكا في منطقة جزاء المكبايس، ليسقط على أرض الملعب وسط هرولة من رجال الإسعاف لعلاجه.

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وبم يستطع صلاح النهوض واستكمال المباراة، ليخرج من الملعب محملًا على نقالة بمساعدة رجال الإسعاف.

وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ليتصدر هدافي الموسم الحالي من البريميرليج برصيد 22 هدفًا.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مباراة مصيرية يوم الثلاثاء المقبل أمام برشلونة على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية مقابل لا شيء.