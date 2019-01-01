إصابة لينجارد تزيد من متاعب مانشستر يونايتد

لينجارد غادر مباراة مانشستر يونايتد والكمار يعرج وشكوك حول خطورة إصابته

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

خرج جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد من مباراة فريقه مساء أمس أمام إيه زد الكمار يعرج، وسط مخاوف من خطورة إصابته واحتمال غيابه لفترة طويلة.

وانتهت المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وإيه زد الكمار بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وشارك لينجارد في المباراة لمدة 77 دقيقة قبل أن يتم استبداله، وظهرت عليه المعاناة من إصابة أثناء إجراء التبديل، مما زاد من متاعب الإصابات لدى الشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019

وعقب انتهاء المباراة، ظهر لينجارد وهو يعرج مما أكد أن الإصابة ستبعده لفترة عن الملاعب، وأنه على الأقل لن يستطيع المشاركة في مباراة الأحد أمام نيوكاسل يونايتد في مواجهة صعبة سيخوضها مانشستر يونايتد خارج قواعده.

وعانى الفريق من العديد من الإصابات خلال الموسم الماضي وبدايات الموسم الحالي، مع عدم وفرة الحلول هذا الموسم خاصة في الخط الأمامي.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد استغنى عن كل من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز الثنائي الذي انتقل إلى صفوف إنتر الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.