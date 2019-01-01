إصابة كوسيلني قبل انطلاق مباراة بلاكبول
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أجرى آرسنال تبديلاً طارئاً قبل بداية مباراته أمام بلاكبول ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
جاء ذلك بعد تعرض المدافع الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني للإصابة خلال عملية الإحماء.
وعلى الفور أتى كارل جينكنسون في التشكيل بدلاً منه، فيما تم إضافة إميل سميث رو إلى مقاعد الاحتياط.
وكان كوسيلني قد تعرض لإصابة قوية كلفته الغياب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 الذي توج به.
ولا تزال المباراة جارية بتقدم الجانرز بهدف نظيف سجله ويلوك في الدقيقة 11.