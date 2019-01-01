إصابة كوستا تزيد من متاعب يوفنتوس

الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا ينضم لقائمة المصابين في فريق يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي يوفنتوس عن تعرض لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا لإصابة عضلية، لينضم لقائمة اللاعبين المصابين في صفوف فريق يوفنتوس.

وكانت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية قد كشفت يوم الثلاثاء عن الإصابة التي تعرض لها كوستا أثناء مباراة يوفنتوس وبارما التي انتهت بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

رسميًا | إيقاف دوجلاس كوستا 4 مباريات

كما ذكرت تقارير صحفية أيضًا أن اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا كان قد تورط في حادث طريق ولكنه فلت من التعرض لإصابات خطيرة.

في المقابل تلقى يوفنتوس أخبارًا سعيدة باقتراب عودة لاعبه بيرنارديسكي للمشاركة في المباريات، وذلك بعد عودته للتدرب بشكل طبيعي بعد معاناته من الإصابة بالقفص الصدري، بينما أجرى ليوناردو سبينزولا بعض التدريبات الخفيفة بعد تعرضه لكدمة خفيفة بكاحله الأيسر أمام بارما.

يشار إلى أن يوفنتوس كان قد استبعد لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو من قائمة الفريق المشارك بدوري أبطال أوروبا بسبب عدم اكتمال شفاءه من إصابته الأخيرة.