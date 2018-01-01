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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

إصابة قوية - علي النمر يجري الفحوصات الطبية

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لاعب وسط فريق الوحدة يعاني من إصابة قوية للغاية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أجرى علي النمر، لاعب وسط فريق الوحدة السعودي، فحوصات طبية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري.

النمر تعرض لإصابة قوية، بعد تدخل قوي من باولو دياز مدافع فريق الأهلي، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النمر يعاني من وجود ثلاثة كسور في الوجه، وكسر في إحدى أسنانه.

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وكانت إدارة الوحدة قد أعلنت عن تجديد تعاقد علي النمر لاعب وسط الفريق، لمدة 3 سنوات مقبلة.

الوحدة حقق الانتصار على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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