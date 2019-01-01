بعد إصابة عماد السيد - محمد عواد يشيد بعمر صلاح ويطالب بدعمه

الزمالك بحارس وحيد في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص محمد عواد؛ حارس المرمى المصري المحترف في صفوف الوحدة السعودي، على دعم ثنائي حراسة مرمى الزمالك عماد السيد وعمر صلاح، بعد تعرض الأول للإصابة، وبقاء الأخير وحيدًا في قائمة الفريق الأفريقية.

السيد تعرض لكسر في إصبع يده أمس الأحد، أثناء تصديه لضربة جزاء خلال مواجهة الداخلية، يحتاج معها إلى تدخل جراحي.

ومن المنتظر أن يعود صلاح للمشاركة بعد غياب طويل خلال مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في 19 من الشهر الجاري.

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عواد كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف سلامة لعماد السيد، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وأضاف: "كل التوفيق لعمر صلاح، لعب مباراة الإسماعيلي أمامي الموسم الماضي، حارس صاحب موهبة كبيرة، كل الدعم لجميع الحراس الشباب في بداية حياتهم الكروية".

الف سلامة لعماد السيد ان شاءالله ترجع احسن من الاول ..كل التوفيق لعمر صلاح لعب مباراة الاسماعيلي امامي الموسم الماضي حارس صاحب موهبة كبيرة كل الدعم لجميع الحراس الشباب في بداية حياتهم الكروية... — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 13, 2019

وتأتي مشاركة صاحب الـ21 عامًا أمام الفريق المغربي في ظل إيقاف الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش"، والذي تعرض للطرد في مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

يذكر أن الفارس الأبيض حقق بالأمس الفوز أمام الداخلية بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة، وإن كان الأخير خاض مباراة أكثر من الزمالك.