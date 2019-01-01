إصابة دي روسي وغيابه عن صفوف بوكا جونيورز

ليس لوقت طويل بحسب النادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأكد غياب دانيلي دي روسي قائد روما السابق عن المباراة المقبلة لفريقه الحالي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

جاء ذلك عقب تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن، ليتم الإعلان عن خروجه من قائمة مباراة سان لورنزو يوم السبت.

ويشير بيان النادي إلى احتمالية عودة الإيطالي المخضرم للعب عقب تلك المباراة.

وكان دي روسي قد لعب 4 مباريات حتى الآن بقميص النادي الأرجنتيني، منذ انتقاله مجاناً في يوليو، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

يذكر أن بوكا جونيورز يتصدر الدوري الأرجنتيني بـ14 نقطة من أول 6 مباريات، ويواجه غريمه اللدود ريفر بليت في نصف نهائي كأس الليبرتادورس ذهاباً وإياباً الشهر المقبل.