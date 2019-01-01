إصابة جمعة تثير قلق جروس قبل مواجهة جورماهيا

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز في أولى مباريات المجموعات بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن التشكيل الأقرب للزمالك أمام جورماهيا الكيني، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على جورماهيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الكونفدرالية، حيث يسعى الأبيض للفوز في بداية مشواره الإفريقي.

وأربكت إصابة عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، حسابات جروس إلى حد ما، قبل أول مواجهات في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وخرج جمعة في المران الأول للزمالك في كينيا، بسبب إصابة في الكاحل ولم يستطيع استكمال التدريب وسط صدمة بين صفوف الفريق.

ويعود كلًا من حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك ومحمود جنش حارس المرمى إلى التشكيل الأساسي بعد غيابهم عن مواجهة مصر للمقاصة في الدوري المصري.

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وكان الزمالك حقق الفوز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ملعب "بترو سبورت".