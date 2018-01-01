إصابة جديدة - نهاية العام لفيليبي لويس مع أتلتيكو مدريد

قائمة الإصابات في أتلتيكو أصبحت طويلة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض المدافع البرازيلي، فيليبي لويس، لإصابة جديدة الموسم الحالي ستنهي العام له مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخرج الظهير الأيسر للروخيبلانكوس أمس، بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء، بسبب الإصابة ليعوضه الغاني توماس بارتي، في مواجهة بلد الوليد.

ونجح أتلتيكو مدريد في الخروج من مأزق بلد الوليد، عادل أمس برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد نادي أتلتيكو مدريد غياب لاعبه بسبب الإصابة في أوتار الركبة، والتي سيغيب على إثرها لـ3 أسابيع.

وسيغيب البرازيلي البالغ 33 عامًا عن فريقه فيما تبقى من مباريات العام الحالي، حيث سيلتقي الروخيبلانكوس مع كلاً من

وكان لويس قد غاب عن مباراتين الموسم الحالي، بسبب إصابة عضلية، لينضم لمجموعة من إصابات الفريق في خط دفاعه.

ويغيب خوزيه خيمينيز، خوانفران، لوكاس هيرنانديز عن دفاع أتلتيكو مدريد ومعهم الثنائي الهجومي توماس ليمار ودييجو كوستا.

وسينهي أتلتيكو مدريد العام الحالي بمواجهة إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.