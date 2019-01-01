إصابة تهدد موسم كانتي في تشيلسي

كانتي قد لا يلعب نصف نهائي الدوري الأوروبي وآخر مباراة في البريميرليج

تعرض نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، لإصابة أثناء مباراة فريقه ضد واتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

كانتي خرج بعد 10 دقائق فقط متأثرًا بالآلام في الأربطة ليشارك لوفتوس تشيك بديلًا له.

وقد يغيب الفرنسي عن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل ضد فرانكفورت في "ستامفورد بريدج".

وتشير المصادر الأولية إلى أنّ الإصابة قد تُنهي موسم صاحب الـ 28 عامًا ويغيب أيضًا عن لقاء ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

🚨 رسميًا 🚨



🐦نورويتش سيتي بطلًا لـ دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "شامبيونشيب" بعد التغلب على أستون فيلا pic.twitter.com/DA7sX1O0hk — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وقد يجد اللاعب صعوبة في اللحاق بنهائي اليوربا ليج حال تأهل البلوز.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي يحتل المركز الرابع ويحتاج للفوز في آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.