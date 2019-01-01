إصابة الكتف تعود لتحرم أرسنال من تيرني

آخر تطورات إصابة نجم أرسنال كيران تيرني

تعرض المدافع الأيسر الأسكتلندي لنادي أرسنال كيران تيرني للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ويست هام يونايتد ليعود شبح الإصابات لمداهمته مرة أخرى.

وحقق أرسنال انتصارًا هامًا على حساب مضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد ليكسر سلسلة اللا فوز والتي لاحقته في الفترة الأخيرة.

وحل أرسنال ضيفًا على ويست هام يونايتد على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن في ختام منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مرور أقل من نصف ساعة على شوط المباراة الأول تعرض كيران تيرني للإصابة على مستوى الكتف ليضطر إلى مغادرة المباراة ويستبدل بالبوسني سعيد كولاسيناتش.

وعقب المباراة وبعد خضوعه لفحوصات طبية مبدأية تبين إصابة تيرني على مستوى الكتف دون تحديد مدى خطورة الإصابة بانتظار المزيد من الفحوصات الطبية التي سيخضع إليها غدًا.

وتكررت هذه الإصابة مع الظهير الأيسر الشاب تيرني مرتين خلال الموسم الحالي وتسببت في غيابه عن فريقه وكذلك منتخب بلاده لحوالي 5 أسابيع.

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يذكر أن جرانيت تشاكا أيضًا قد تعرض لإصابة على مستوى الرأس وأجبر على مغادرة المباراة قبل نهاية الشوط الثاني بحوالي ربع ساعة.