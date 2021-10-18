إصابة مع البرازيل تغيب نيمار عن باريس

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة، بعد تأكد غياب البرازيلي نيمار عن مباراة الفريق أمام لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

نيمار غاب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه يوم الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي جاءت في نفس يوم مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان مشجعو باريس سان جيرمان يأملون في رؤيته يعود في الوقت المناسبة لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الفرنسي كشف أن اللاعب عاد من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة طفيفة.

ماذا قال باريس عن إصابة نيمار؟

باريس سان جيرمان أكد غياب نيمار في بيان رسمي عبر موقعه على الإنتر جاء فيه: "نيمار يعاني من ألم في العضلات منذ عودته من المنتخب، وسيكون عليه الخضوع لفترة علاج لعدة أيام قبل عودته بشكل طبيعي إلى المجموعة".

وكشف باريس سان جيرمان عن غياب الأرجنتيني لياندرو باريديس أيضًا بسبب مشكلة في عضلات الفخذ.

في حين اقترب الإسباني سيرخيو راموس من العودة إلى التدريبات، بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.

So just *checks notes* Messi and Mbappe to deal with then... https://t.co/sOYKo61uNZ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 18, 2021

كم عدد المباريات التي قد يغيبها نيمار؟

إذا كانت هناك تعقيدات في تعافي نيمار، فقد يكون هناك شك أيضًا في مشاركته في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي ضد مارسيليا يوم 24 أكتوبر.

بعد ذلك سيكون أمام باريس سان جيرمان خمسة أيام قبل مواجهة ليل حامل لقب الدوري الفرنسي.

ويجب أن يكون نيمار جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في تلك المباراة.

نيمار وبداية مُحبطة للموسم

نيمار سجل هدفًا واحدًا فقط في أول سبع مباريات له في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

نيمار اعترف الأسبوع الماضي بأن كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة له مع البرازيل، حيث يكافح للتعامل مع الإجهاد العقلي الذي يعيشه في عالم كرة القدم الآن.

ورغم ذلك، فإن نيمار سجل هدفًا في فوز البرازيل على أوروجواي بنتيجة 4-1، ليقود فريقه للتقدم أكثر وأكثر نحو ضمان التأهل إلى مونديال قطر.

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