إشبيليه يفقد الصبر على سيلفا ويقرر إعادته لميلان

رغم البداية النارية للمهاجم البرتغالي هذا الموسم

يستعد المهاجم البرتغالي أندري سيلفا، للعودة مجدداً إلى نادي ميلان الإيطالي، لتوتر علاقته مع إشبيليه خلال الأسابيع الماضية.

سيلفا انتقل من ميلان إلى النادي الأندلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليحظى ببداية ممتازة مع الفريق بالدوري الإسباني.

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مستوى البرتغالي جعل إشبيليه يفكر في تفعيل بند الشراء في عقد، والذي تصل قيمته إلى 38 مليون يورو.

وقبل أن يتخذ النادي الإسباني بشكل رسمي، هبط مستوى سيلفا بشكل ملحوظ في منتصف الموسم، وعانى من فقر تهديفي واضح.

صاحب الـ23 عاماً لم يسجل سوى 11 هدف مع إشبيليه حتى الآن، رغم بدايته النارية مع الفريق، ليصبح رحيله وشيكاً بالصيف.

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المدرب خواكين كاباروس خرج ودافع عن اللاعب أكثر من مرة، بسبب التساؤلات حول الإصابة التي لحقت به في مارس، ولكن النبرة تغيرت مؤخراً لتتحول إلى اتهامات بعدم الاحترافية.

وبعد الانتقادات العلنية التي وجهها مدرب إشبيليه لسيلفا بعد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، تبدو عودته لميلان هي الأقرب في الوقت الحالي.

ولا يبدو مستقبله واضحاً مع الروسونيري أيضاً، حيث قد يميل النادي الإيطالي لبيعه، لعدم ضمان حصوله على الفرصة بالفريق، في ظل وجود الثنائي باتريك كوتروني وكريشتوف بيونتيك.