إشبيلية يوجه تنظيم نهائي الدوري الأوروبي لتخليد ذكرى رييس

نادي إشبيلية الإسباني يسعى لتخليد اسم لاعبه الراحل عن عالمنا أنطونيو رييس بتنظيم نهائي الدوري الأوروبي 2021.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تطورات في ملف نادي إشبيلية من أجل تنظيم نهائي بطولة الدوري الأوروبي في عام 2021.

جاء هذا بعد اجتماع خاضه اليوم في الاتحاد الإسباني وتم الكشف من خلاله عن رغبة النادي الأندلسي في تخليد اسم لاعبه الراحل جوزيه أنطونيو رييس.

🎖️La @RFEF condecora a Reyes con su insignia de oro y brillantes y @LuisRubiales subraya su apoyo a la final de @EuropaLeague en Nervión en 2021.#ReyesdeEuropa#vamosmiSevilla #WeAreSevilla — Fútbol Club (@SevillaFC) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وتم الكشف عن غلاف للمباراة النهائية يظهر فيه رييس وهو يحمل أحد الألقاب الخمسة التي حققها في البطولة، وبعنوان "أوروبا من أجل رييس".

وكان رييس قد توفي الأسبوع الماضي في حادث سيارة وتسببت تلك الحادثة في ألم كبير لكل محبي كرة القدم حول العالم للقيمة الكبيرة له.

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وحصل رييس في مسيرته على بطولة الدوري الأوروبي خمس مرات أولها كان مع أتلتيكو مدريد في 2010 وآخرها مع إشبيلية في 2016.

جدير بالذكر أن تنظيم نهائي البطولة في عام 2021 تقع المنافسة فيه بين كلًا من مدينة إشبيلية ومدينة تبليسي عاصمة جورجيا.