إشبيلية يقصي لاتسيو ويعبر لثمن نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية يتغلب على لاتسيو ويواصل رحلته في الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح فريق إشبيلية في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء، ليعبر إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

واستفاد إشبيلية من فوزه ذهابًا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأوليمبيكو بهدف مقابل لا شيء، ليلعب مباراة رامون سانشيز بيزخوان بأريحية.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة ما بين بحث إشبيلية عن تأكيد الانتصار والعبور، وبحث لاتسيو عن قلب الطاولة على الفريق المضيف.

وبعد ثلث ساعة أولى من المحاولات الهزيلة ومن اللعب الذي كان أغلبه في وسط الملعب، نجح وسام بن يادر في تسجيل هدف إشبيلية الأول بطريقة رائعة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

ولم يشهد شوط المباراة الأول أي جديد في الربع ساعة المتبقية، لينتهي على وقع تقدم أندلسي لأصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني لجأ لاتسيو إلى التخلي عن حذره محاولًا تسجيل هدف التعادل من أجل العودة إلى المباراة مرة أخرى.

وأمام ذلك، بدا إشبيلية متماسكًا على المستويين الهجومي والدفاعي، ليمنع لاعبي لاتسيو من نيل مرادهم ويواصل التحكم في نسق المباراة.

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وفي الدقيقة الثامنة والسبعين نجح بابلو سارابيا في قتل المباراة وتسجيل هدف إشبيلية الثاني، ليعبر الفريق الأندلسي إلى دور الستة عشر من اليوروباليج.