إشبيلية يخطف صدارة الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

الدوري الإسباني قمة في الجنون

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نجح نادي إشبيلية في خطف صدارة الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس ليصل إلى النقطة العاشرة.

أتلتيكو مدريد خسر أمام ريال سوسيداد ليستقر عند النقطة العاشرة ويسمح للفريق الأندلسي بالتقدم في ترتيب الدوري الإسباني.

وجاء هدف إشبيلية الوحيد عن طريق خوان جوردان في الدقيقة 37 وفشلت المحاولات المتكررة لكتيبة جولين لوبيتيجي في تعميق الفارق.

متصدر الليجا سوف يواجه ريال مدريد الأسبوع المقبل يوم 22 سبتمبر على ملعب "سانشيز بزخوان" ولديه فرصة للابتعاد أكثر بالصدارة أو يستطيع الملكي إيقافه.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الموسم الماضي في بزخوان مع لوبيتجي بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أنّ إشبيلية لم يعرف الخسارة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري ولكن فقد نقطتين بالتعادل أمام سيلتا فيجو.