إشارة على العودة لبرشلونة؟ ليوناردو يرفض الجزم باستمرار نيمار في باريس سان جيرمان

هل يتحقق الحلم الكتالوني؟

رفض ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الجزم باستمرار نيمار في النادي الفرنسي عند سؤاله عن الأمر من قبل الصحافة.

وكان ليوناردو يتواجد في برشلونة من أجل حضور مباراة باريس سان جيرمان والبرسا للسيدات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الكاميرات رافقت البرازيلي كثيرًا حتى المطار، وأُخذ الصحفيون في طرح الأسئلة حيال مستقبل الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

لكن رد ليوناردو لم يكن مطمئنًا، حيث اكتفى بقول "عليك أن تنظر وترى كل شيء بهدوء"، من دون الحديث بثقته المعتادة عن بقاء الدولي البرازيلي.

كما أضاف لينهي أسئلة الصحافة "لقد جئت هنا من أجل متابعة مباراة فريق السيدات، وللأسف خسرنا".

الصحف الإسبانية رصدت تصريحات ليوناردو تلك واعتبرتها إشارة إلى وجود أمل في عودة نيمار مرة أخرى إلى برشلونة.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ممتد حتى صيف 2023، والمحاولات قائمة لمده حتى 2026.